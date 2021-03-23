Доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рубль ускорил падение к доллару и евро в ходе валютных торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки.
По данным на 12:42 мск вторника, курс доллара впервые с 4 февраля преодолел отметку в 76 рублей и составил 76,05 рубля. Курс европейской валюты поднялся до 90,45 рубля, прибавив с закрытия прошлых торгов 1,0275 рубля.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 1,07 рубля – до 82,53 рубля.
При этом стоимость майского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE к 12:42 мск упала до 62,76 доллара за баррель, потеряв в стоимости 2,88%. Фьючерсы нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже снизились до 59,75 доллара за баррель, упав на 2,94%.
Ранее управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах заявил, что рубль может укрепиться на 6% от текущих уровней уже к лету, при этом доллар будет стоить меньше 70 рублей.
По прогнозу финансовых аналитиков, из-за угрозы санкций и спроса на нефть валютный курс в марте будет колебаться в диапазоне 72–75 рублей за доллар и 88,5–91,5 рубля за евро.
Курс евро поднялся выше 90 рублей
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