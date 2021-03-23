Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 1 марта

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше отметки 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 12:59 мск, курс европейской валюты вырос на 59 копеек и впервые с 1 марта закрепился на уровне 90,01 рубля.

Также российская валюта теряет позиции к доллару – он вырос на 72 копейки и теперь оценивается в 75,66 рубля.

При этом стоимость майского фьючерса нефти марки Brent упала на 1,72% – до 63,51 доллара за баррель.

Ранее эксперт рассказал, что рубль может укрепиться на 6% от текущих уровней уже к лету, доллар будет стоить меньше 70 рублей. Он добавил, что на фоне неустойчивых цен на нефть о стабильном курсе говорить не приходится.

По прогнозу финансовых аналитиков, из-за угрозы санкций и спроса на нефть валютный курс в марте будет колебаться в диапазоне 72–75 рублей за доллар и 88,5–91,5 рубля за евро.