Эксперт рассказал, когда ждать укрепления рубля

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Рубль может укрепиться на 6% от текущих уровней уже к лету, при этом доллар будет стоить меньше 70 рублей. Такое мнение озвучил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах в разговоре с News.ru.

Табах отметил, что на фоне неустойчивых цен на нефть об устойчивом курсе говорить не приходится. Он напомнил, что даже в стабильном 2019 году курс двигался в диапазоне 60 и 69 рублей за доллар.

Сейчас укрепление рубля тормозят глобальная неопределенность и санкционные страхи, однако скоро они уйдут в прошлое.

"К лету курс отечественной валюты дойдет до 69 рублей за доллар", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось о снижении курса евро на Мосбирже до 87 рублей. Это произошло впервые с 20 августа 2020 года.