Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена – Песков

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что дата обращения Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию пока не определена. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, не появилось. Как только будет у нас точно определена дата, мы сделаем сообщение. Никакие прикидки мы, как правило, не публикуем", – заявил Песков, отвечая на вопрос, появилось ли в Кремле понимание относительно даты проведения мероприятия.

Ранее Путин объявил о начале подготовки своего послания Федеральному собранию.

По словам Пескова, формат послания будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Один раз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Послание включает политические, экономические и идеологические положения.