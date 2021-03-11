Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале подготовки своего послания к Федеральному собранию.
"Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания", – сказал он в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.
Путин отметил, что мнения первых лиц ведущих компаний страны и предпринимательских объединений по этому вопросу являются очень важными.
Один раз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические и идеологические положения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата послания президента РФ парламенту "сдвигается вправо". По его словам, как только дату выберут, СМИ об этом узнают. Формат ежегодного послания будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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