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Политика

13:16

Песков заявил, что дата послания президента РФ парламенту "сдвигается вправо"

власть политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Точной даты послания президента РФ парламенту пока нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о сроках проведения мероприятия, представитель Кремля подчеркнул, что дата сдвигается вправо.

"Нет, пока нет. Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать", – прокомментировал Песков.

Ранее Дмитрий Песков опроверг информацию о назначении 23 февраля датой обращения Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Пресс-секретарь отметил, что оглашение послания будет анонсировано, как только Путин примет соответствующее решение.

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