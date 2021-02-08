В Кремле опровергли, что послание Путина Федеральному собранию назначено на 23 февраля

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о назначении 23 февраля датой обращения Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, точная дата пока не определена. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нет, это неправда", – заявил Песков, отвечая на вопрос, действительно ли послание президента к парламенту назначено на 23 февраля.
Он уточнил, что на данный момент дата не определена, этот вопрос находится на стадии проработки. Песков отметил, что оглашение послания будет анонсировано, как только Путин примет соответствующее решение.
На вопрос, правда ли, что послание готовится с учетом планов на предстоящие парламентские выборы и прошедших протестных акций, Песков ответил, что эти темы не могут найти отражение в обращении президента.
"Но всегда послание – это главным образом про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях, то есть речь идет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны... Но еще раз повторяю: пока сроки не определены", – подчеркнул Песков.
Ранее Песков сообщал, что формат ежегодного послания Путина Федеральному собранию будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
В 2020 году Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января. Тогда он предложил внести пакет поправок в Конституцию. Кроме того, глава государства озвучил инициативы в сфере повышения благосостояния россиян и развития гражданского общества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: