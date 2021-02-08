В Кремле опровергли, что послание Путина Федеральному собранию назначено на 23 февраля

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о назначении 23 февраля датой обращения Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, точная дата пока не определена. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, это неправда", – заявил Песков, отвечая на вопрос, действительно ли послание президента к парламенту назначено на 23 февраля.

Он уточнил, что на данный момент дата не определена, этот вопрос находится на стадии проработки. Песков отметил, что оглашение послания будет анонсировано, как только Путин примет соответствующее решение.

На вопрос, правда ли, что послание готовится с учетом планов на предстоящие парламентские выборы и прошедших протестных акций, Песков ответил, что эти темы не могут найти отражение в обращении президента.

"Но всегда послание – это главным образом про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях, то есть речь идет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны... Но еще раз повторяю: пока сроки не определены", – подчеркнул Песков.

Ранее Песков сообщал, что формат ежегодного послания Путина Федеральному собранию будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В 2020 году Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января. Тогда он предложил внести пакет поправок в Конституцию. Кроме того, глава государства озвучил инициативы в сфере повышения благосостояния россиян и развития гражданского общества.