СМИ назвали возможные сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

Фото: kremlin.ru

В середине февраля может пройти оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российском парламенте.

"Похоже, в середине февраля", – прокомментировал источник.

Ранее стало известно, что оглашение послания Путина Федеральному собранию может состояться уже в начале 2021 года.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что данное мероприятие в 2020 году не было запланировано. Он добавил, что оглашение, вероятнее всего, состоится в начале 2021 года.

