Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал участие Владимира Путина в Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность его участия – в пленарной сессии, в других мероприятиях – мы не можем сформулировать, потому что, вы сами понимаете, эпидемиологическая обстановка весьма подвижна", – заявил Песков.

Накануне в фонде "Росконгресс", который отвечает за организацию форума, заявили, что мероприятие пройдет со 2 по 5 июня. Как отметил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, оргкомитет форума сделает все необходимое для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности, разработанных Роспотребнадзором в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения.

В 2020 году ПМЭФ был отменен в связи с пандемией коронавируса. Ежегодно на форум съезжаются эксперты со всего мира для обсуждения экономических вопросов.

