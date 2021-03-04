Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал участие Владимира Путина в Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.
"Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность его участия – в пленарной сессии, в других мероприятиях – мы не можем сформулировать, потому что, вы сами понимаете, эпидемиологическая обстановка весьма подвижна", – заявил Песков.
Накануне в фонде "Росконгресс", который отвечает за организацию форума, заявили, что мероприятие пройдет со 2 по 5 июня. Как отметил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, оргкомитет форума сделает все необходимое для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности, разработанных Роспотребнадзором в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения.
В 2020 году ПМЭФ был отменен в связи с пандемией коронавируса. Ежегодно на форум съезжаются эксперты со всего мира для обсуждения экономических вопросов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: