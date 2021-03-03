"Росконгресс" определил дату проведения ПМЭФ в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году пройдет со 2 по 5 июня при соблюдении всех необходимых мер противодействия распространению COVID-19, сообщили в фонде "Росконгресс", который отвечает за организацию форума.

"Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 2–5 июня 2021 года", – приводит слова представителя фонда РИА Новости.

Как отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, сейчас Россия и мир находятся в точке перелома в борьбе с пандемией коронавируса благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, поэтому проведение форума в начале лета представляется возможным.

Кобяков подчеркнул, что оргкомитет форума сделает все необходимое для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности, разработанных Роспотребнадзором в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения.

В 2020 году ПМЭФ был отменен в связи с пандемией коронавируса. В крупнейшем международном экономическом форуме традиционно принимает участие Владимир Путин. Ежегодно на форум съезжаются эксперты со всего мира.