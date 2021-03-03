Инфекционист рассказал, когда в России можно будет снимать коронавирусные ограничения

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предположил, в какой момент могут быть сняты многие ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что в апреле уровень заболеваемости ОРВИ традиционно снижается.

"С определенной долей вероятности можно сказать, что в апреле–мае многие ограничения уже будут сняты", – заявил Вознесенский.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин предположил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России может завершиться в середине текущего года. Специалист пояснил, что к этому времени общество в России получит коллективный иммунитет к инфекции благодаря вакцинации.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что пандемия коронавируса в Москве закончится к лету. Он пояснил, что Москва является первым регионом, включившимся в эпидемический процесс.