Путин назвал главные приоритеты для страны

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Основными приоритетами Владимир Путин назвал комфортное жилье, достойный заработок и пенсию, качественную медицину и образование. Заявление президент сделал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"У человека должна быть комфортная среда для жизни – это жилье и доступная инфраструктура, транспортная, энергетическая, коммунальная. И, конечно, экологическое благополучие", – высказался Путин.

Он также подчеркнул, что человек должен иметь достойный уровень жизни. А это, по словам лидера, зависит от работы и заработной платы. Президент добавил, что люди должны иметь возможность получать образование, строить карьеру и быть уверенными в достойной пенсии и наличии социального пакета.

Путин заключил, что в стране должна быть развита медицина для обеспечения лечения нуждающимся, здравоохранение должно гарантировать доступ к современному уровню услуг.

Ранее Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности. Помимо того, Путин назвал социально-экономические проблемы ключевым вызовом для всего мира.

