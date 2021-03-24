Экономист прокомментировал рост курса евро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Колебания курса евро не связаны с изменениями в экономике России и европейских стран. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT.

На открытии торгов 24 марта курс евро поднимался выше 91 рубля, однако эксперт убежден, что причиной колебаний стали конъюнктурные факторы. Он уточнил, что это могут быть спекуляции, большие объемы покупки или продажи ценных бумаг, возврат долга или заем.

"Я просто перечисляю все возможные факторы, которые могут влиять на отклонение курса валюты в ту или другую сторону от центральных якорных значений. Но чем дальше отклонение и чем оно более устойчиво, тем более сильно ее тяготение к возврату к якорным центральным курсам. Как правило, эти колебания осуществляются в пределах одного – полутора рублей по отношению к центральному курсу, редко два рубля и совсем редко три рубля", – сказал Беляев.

Он пояснил, что нет причин говорить о тенденции, уточнив, что в настоящее время на рынке происходит корректировка.

Ранее аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предрек ослабление рубля. По его мнению, курс российской валюты к середине этого года может составить 77 рублей к доллару и 90 рублей к евро.

