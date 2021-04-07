Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро стал выше на 0,3%, превысив 92 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на момент 09:17 по московскому времени.
В последний раз курс евро находился выше 92 рублей лишь 1 февраля 2021 года.
Также курс доллара обновил максимум с ноября прошлого года. Стоимость американской валюты на торгах превысила 77 рублей.
Ранее курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 91 рубля впервые с 24 марта. Курс европейской валюты вырос на 78 копеек и достиг 91,03 рубля.
При этом курс доллара на тот момент также возрос. Он увеличился на 52 копейки – до 76,91 рубля.
До этого экономист прокомментировал рост курса евро. Он убежден, что причиной колебаний стали конъюнктурные факторы. По мнению экономиста, это могут быть спекуляции, большие объемы покупки или продажи ценных бумаг, возврат долга или заем.
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