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Общество

17 августа, 23:45

Wildberries готов к переговорам с Mastercard и Visa по учету тарифов в цене товаров

общество

Фото: depositphotos/tangducminh

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries готов к переговорам с международными платежными системами Visa и Mastercard, однако пока не получал от них предложений, передает ТАСС.

В компании подчеркнули, что не раз заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась.

Также в Wildberries отметили, что обвинения в дискриминации пользователей не имеют под собой никаких оснований, поскольку тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa.

"Wildberries не влияет на эти тарифы и их не формирует. Wildberries выступает за прозрачное ценообразование: теперь россияне видят, как формируется цена на товар с учетом комиссий различных платежных систем и как они могут сэкономить, выбрав ту или иную платежную систему", – говорится в сообщении онлайн-ретейлера.

Ранее в Visa выразили обеспокоенность решением российского интернет-магазина Wildberries ввести комиссию за оплату товаров картами данной платежной системы.

Там также добавили, что на данный момент Visa проясняет ситуацию с ритейлером, позиция платежной системы относительно тарифов и взимания дополнительной комиссии остается неизменной, и подчеркнули, что у потребителей должна быть возможность самостоятельно выбирать удобный для них способ оплаты.

Сообщалось, что Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем, в числе которых "Мир", Система быстрых платежей (СБП), а также сервис SberPay. Решение объяснили более низкими комиссиями при проведении транзакций по сравнению с зарубежными сервисами.

Как позже объяснили в компании, дополнительных комиссий на оплату картами других платежных систем не вводилось, а лишь были сделаны прозрачными существующие тарифы, чтобы позволить покупателям сэкономить за счет более низких комиссий.

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