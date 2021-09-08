Участникам тестирования Face Pay предоставят скидку на проезд в метро

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Участникам тестирования технологии оплаты проезда по лицу Face Pay в ближайшее время предоставят скидку на проезд в метро. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичный Дептранс со ссылкой на главу ведомства Максима Ликсутова.

"Многие попросили нас сделать проход по Face Pay на время теста дешевле, чем стоит проезд при оплате банковской картой. Мэр поручил проработать этот вопрос, в ближайшее время дадим скидку для тестировщиков этого способа оплаты проезда", – сказал Ликсутов.

По его словам, технология подтвердила свою надежность: она прошла тестирование под нагрузкой, когда пассажиры в течение получаса без остановки использовали именно этот способ оплаты проезда. Сам глава Дептранса также опробовал Face Pay, и система при этом ни разу не ошиблась. Кроме того, обмануть технологию с помощью чужой фотографии также не получится.

Ликсутов напомнил, что в настоящее время Face Pay работает на четырех линиях столичной подземки, однако уже в октябре она станет доступна на всех станциях метро. В ее тестировании принимают участие больше 15 тысяч жителей столицы, в том числе и сотрудники метрополитена. В следующем году данный способ оплаты планируется ввести на МЦК и МЦД, в наземном транспорте.

Присоединиться к тестированию можно на сайте метро Москвы.

Ранее стало известно, что технология Face Pay вошла в шорт-лист международной премии TechFest. Она претендует на победу в двух номинациях – "Лидер транспортной инфраструктуры" и "Лучшее использование технологий: искусственный интеллект".

В финал премии также вошли проекты из Китая, Великобритании и Италии.

