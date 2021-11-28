В ВОЗ заявили об отсутствии данных, что "Омикрон"-штамм COVID-19 вызывает тяжелую болезнь

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об отсутствии данных, что "Омикрон"-штамм коронавируса вызывает более тяжелую болезнь, чем другие варианты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

"Предварительные данные говорят о том, что имеется более высокая доля госпитализаций в Южной Африке, однако это может быть вызвано в целом увеличением числа заразившихся людей, а не результатом инфицирования именно "Омикроном", – говорится в сообщении.

В ВОЗ также сообщили, что нет данных о том, что симптомы при заражении "Омикрон"-штаммом отличаются от симптомов инфицирования другими вариантами коронавируса.

При этом, в организации отметили, что действующие тест-системы способны определять заражение "Омикроном", а вакцины необходимо технически проверить.

О появлении нового штамма сообщили британские ученые. Они рассказали, что новый вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Врачи в ЮАР на данный момент отмечают высокую скорость распространения "Омикрон"-штамма коронавируса среди молодых людей до 30 лет. Одним из ключевых симптомов заражения специалисты называют повышенное чувство усталости.