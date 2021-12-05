Пока рано делать выводы о тяжести заболевания у заразившихся "Омикрон"-штаммом – ВОЗ

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Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что согласно первоначальным данным, заразившиеся "Омикрон"-штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме, но выводы делать пока рано. Об этом она сообщила в эфире телеканала Си-би-эс.

"Наши данные касательно степени тяжести заболевания, вызываемого "Омикрон"-штаммом, пополняются изо дня в день. Первоначальные данные говорят, что люди, заразившиеся штаммом "Омикрон", как правило, переносят заболевание в более легкой форме, но говорить пока очень рано", – отметила она.

По ее словам, это связано с тем, что процесс прохождения всего цикла занимает время. Прежде чем определить тяжесть заболевания может пройти несколько недель, добавила эксперт.

В конце ноября большинство мировых авиакомпаний приостановили авиасообщение с ЮАР после обнаружения нового "Омикрон"-штамма коронавируса. Из-за этого несколько сотен российских туристов не могли попасть домой.

При участии посольств и генконсульств России эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для них коммерческие рейсы.