Более 1,4 млн пожилых москвичей прошли вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 1,4 миллиона пожилых москвичей прошли вакцинацию от коронавируса за год. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку. Каждый третий из них – более 463 тысяч москвичей старше 60 лет – уже прошел повторную вакцинацию, тем самым сделав важный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в столице", – приводит слова Раковой ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 72%. Уточнялось, что вакцинацию первым компонентом прошли 6 670 105 человек, а полный цикл завершили 6 268 959.

По словам Анастасии Раковой, ситуация с коронавирусом в столице стабильная и благополучная. Она отметила, что заболеваемость на прошлой неделе снизилась на 15%.

