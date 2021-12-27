Ракова оценила эффект от розыгрышей квартир для стимулирования вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве не было большого эффекта от розыгрышей квартир и машин для стимулирования вакцинации от COVID-19, рассказала в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мотивационные меры мы вводим. И все знают, что и квартиры разыгрывали, и машины разыгрывали, и людям пенсионного возраста "Коробку здоровья" предлагаем, не хотите "Коробку здоровья" – 10 тысяч. Но вот такого суперэффекта я от этих мер не видела", – рассказала заммэра.

По ее словам, люди делают прививку от коронавируса из-за негативных сводок и ограничений.

"Первый фактор – как только увеличивается заболеваемость, растут негативные сводки от штаба о смертности, о заболеваемости, когда в окружении у каждого появляется заболевший. Наверное, нет ни одного человека в нашем городе, в окружении которых не было бы людей, у которых негативно развивались события, и человек ушел из жизни. Вот в этот период волна желающих привиться растет. Второй фактор – это ограничения или определенные обязательства", – рассказала Ракова.

Она пояснила, что на количество желающих сделать прививку повлияло введение обязательной вакцинации для работников сферы услуг прошлым летом, а также планы по введению QR-кодов.

Ранее заммэра рассказала, что в столице процесс вакцинации от коронавируса отлажен и находится под полным контролем, а случаи фиктивной вакцинации единичны.

По словам Раковой, все пункты вакцинации в столичных поликлиниках оборудованы видеокамерами. Вся информация о прививках вносится в базу сотрудниками центров "Мои документы", которые проверяют на соответствие фотографии пациента и подлинность его документов, а также внимательно следят за процессом вакцинации, не допуская, чтобы препарат не оказался в урне.

