В ВОЗ заявили, что Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Вирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным, то есть характерным для какого-либо региона. Эндемичное заболевание постоянно присутствует в сообществе людей. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
По ее словам, сейчас мир находится в середине пандемии, когда уровень распространения, его интенсивность и влияние новых заражений на медицинские услуги очень значительны. Ван Керкхове подчеркнула, что вирус находится на пути становления эндемичным заболеванием, однако конечный результат пока не достигнут.
Она рассказала, что ВОЗ рассматривает разные сценарии развития ситуации из-за появления "Омикрон"-штамма, который во многих странах превзошел по распространению вариант "Дельта".
Ван Керкхове добавила, что, скорее всего, новый вид коронавируса не является последним штаммом.
"Так что у нас есть элемент непредсказуемости. Мы не имеем ту предсказуемость, которая есть у гриппа, у типичных сезонных заболеваний. Но мы, возможно, придем к этому", – цитирует эксперта РИА Новости.
Представитель ВОЗ заключила, что вирус может стать эндемичным лишь для одной страны.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал, что в России не будут вводить полный локдаун из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Он подчеркнул, что в настоящее время сложно говорить о том, насколько опасным окажется новый штамм коронавируса и какие меры понадобятся, чтобы ограничить его распространение.
Эксперт рассказал, насколько длинной может быть волна "Омикрона"
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