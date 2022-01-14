Минздрав РФ будет устанавливать срок действия ковидного сертификата при медотводах

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Министерство здравоохранения России получит право устанавливать срок действия ковидного сертификата для людей с медотводом от вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Она подчеркнула, что выдача ковидных сертификатов военным и приравненным к ним лицам будет осуществляться с учетом требований по защите их данных.
Ранее СМИ сообщили, что Минздрав планирует расширить список противопоказаний при вакцинации от коронавируса.
Также стало известно, что москвичи могут получить медотвод от вакцинации по новому алгоритму. В частности, получить документ могут жители столицы, имеющие московский полис ОМС или прикрепленные к одной из столичных поликлиник, страдающие острыми инфекционными заболеваниями, обострениями серьезных хронических болезней, а также находящиеся в жизнеугрожающем и неотложном состоянии. При этом в некоторых случаях требуется консультация врача.
Москвичам рассказали, как получить медотвод от прививки по новым правилам
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