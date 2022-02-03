В СФ поддержали идею о проведении реабилитации для детей после COVID-19

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый поддержал идею уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской о проведении реабилитационных мероприятий для детей после COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По его мнению, понадобятся методы санаторно-курортного лечения и методы реабилитации в стационарах. Кроме того, он считает, что эту реабилитацию надо начинать как можно раньше.
"Очень важно, во-первых, разрабатывать новые методы, новые системы реабилитации, комплексной реабилитации. Это важно не только для взрослых, но и для детей, и быть готовыми, что количество таких детей будет существенно больше, чем в прежние волны", – сказал сенатор.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила подумать о реабилитации детей, перенесших COVID-19. По ее мнению, коечный фонд в столице позволяет говорить о том, что не будут приняты такие меры, как закрытие школ и вывод на дистанционное обучение. При этом она считает важным подумать о реабилитационных мероприятиях.
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