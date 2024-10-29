Попова: вспышка птичьего гриппа на Камчатке не представляет опасности

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Угрозы распространения птичьего гриппа в России после вспышки заболевания на камчатской птицефабрике нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для людей рисков нет. Все, что необходимо было сделать на фабрике, а риски только для персонала, все мероприятия приняты в полном объеме. Рисков для населения в Российской Федерации нет", – передает ТАСС ее слова.

Ранее местные власти объявили в Камчатском крае режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа.

До этого смертельный случай заражения птичьим гриппом A был выявлен у 59-летнего жителя штата Мехико в Мексике. При этом у пациента не было контактов с домашней птицей или другими животными.

Попова, в свою очередь, сообщила, что вирус птичьего гриппа A (H5N2), которым впервые заразился человек, не имеет пандемического потенциала.