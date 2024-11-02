Генконсульство РФ заявило о случаях заболевания ротавирусом у туристов в Анталье

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Генконсульство РФ в Анталье заявило о нескольких случаях заболевания туристов вирусной инфекцией. Однако массовой вспышки не зафиксировано, передает РИА Новости.

Власти курортной турецкой провинции подчеркнули, что ситуация с заболеваниями находится под контролем и в случае необходимости принимают меры для обеспечения безопасности туристов.

Ранее в некоторых телеграм-каналах начали распространяться сообщения о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek. Отмечалось, что заразиться успели уже несколько десятков туристов из России, в том числе дети. В связи с этой информацией Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Турции.

Тем не менее, по данным консульства, звонков или обращений с жалобами на вирус от россиян не поступало. Муниципалитет также отметил, что профильные организации Антальи в период с 26 октября по 2 ноября зафиксировали ряд обращений от туристов с жалобами на симптомы, в том числе высокую температуру.

Консульство в Анталье будет и дальше наблюдать за ситуацией и, если потребуется, примет соответствующие меры.

Между тем Роспотребнадзор напомнил туристам из России, что для профилактики различных заболеваний необходимо тщательно мыть руки после возвращения из общественных мест.

Кроме того, ведомство рекомендовало использовать для питья и мытья фруктов и овощей только бутилированную или кипяченую воду, а также отказаться от контактов с людьми, у которых проявляются признаки респираторных и кишечных инфекций.