Роспотребнадзор организовал расследование после сообщений о кори в общежитии МГУ

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Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование после сообщений о случае кори в общежитии МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления ведомства.

"6 ноября 2024 года в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени Ломоносова, проживающего в общежитии МГУ, специалистами управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", – указало ведомство.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в адрес учебного заведения было направлено предписание о проведении соответствующих мероприятий в здании общежития и учебном корпусе. МГУ рекомендовали провести экстренную вакцинацию контактных лиц и ограничить очное посещение для тех, кто не переболел корью и не привит от нее.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал ежегодный доклад о статистике заболеваемости за 2023 год, в котором выявил рост заболеваемости корью, коклюшем и бруцеллезом. Представители ведомства объяснили рост заболеваемости корью "очередным циклическим подъемом" – из-за проблем с вакциной.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о завершении подъема заболеваемости корью. Она назвала этот период ожидаемым и прогнозируемым, подчеркнув, что число заражений интенсивно росло во всем мире. Попова уточнила, что инфекция была завезена в Россию из других государств.

