Специалисты не обнаружили у найденных мертвыми в Москве птиц патогенных вирусов

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Специалисты комитета ветеринарии Москвы не нашли у обследованных мертвых уток и лебедей в поселении Первомайском высокопатогенных заболеваний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные комитета.

Трупы диких водоплавающих птиц были найдены на территории столицы. При обследовании у них нашли признаки панкреатогенного эндотоксикоза.

"Специалистами государственной ветеринарной службы осуществляются обходы мест миграционных остановок перелетной дикой водоплавающей птицы, а также скоплений синантропной и дикой водоплавающей птицы с отбором проб биологического и патологического материала для проведения лабораторных исследований", – уточнили там.

По их сведениям, в этом году также не выявили никаких возбудителей особо опасных болезней, из чего был сделан вывод, что территория ТиНАО благополучна по заразным болезням птиц.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в РФ сохраняется высокий уровень риска распространения птичьего гриппа. В надзорном ведомстве рекомендовали тем, кто работает с птицей, сделать прививку.

