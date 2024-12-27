В Роспотребнадзоре призвали повторять детские прививки через 30 лет

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян повторять детские прививки через 30 лет. Такое заявление она сделала в эфире радио КП.

Как сказала Попова, действие прививок не бесконечное, поэтому минимум раз в жизни их лучше сделать снова.

"Мы рекомендуем прежде чем прививаться, посмотреть, а что осталось от детской прививки. Мои знакомые чаще всего видят проседания по столбняку, кто-то видит по гепатиту В. Если нет возможности сделать такое исследование и прошло уже больше 30 лет, стоит сходить на прививку", – объяснила она.

Попова отметила особую важность этой процедуры для планирующих беременность женщин. Она посоветовала будущим мамам проверить свой иммунитет и сделать прививки до первых неделей беременности, а лучше – за год до нее, чтобы избежать заболеваний в первый год после родов.

Ранее врач-инфекционист Оксана Учаева рассказала, что вакцинацию стоит отложить при простуде, повышении температуры или остром периоде болезни. Кроме того, противопоказаниями являются обострение аллергии или индивидуальная реакция на компоненты.

По словам врача, в день процедуры важно проконсультироваться со специалистом для оценки состояния организма.