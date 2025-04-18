Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вспышке желтой лихорадки в Колумбии

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Роспотребнадзор проконтролирует информацию о вспышке желтой лихорадки в Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что с начала 2024 года было подтверждено 74 случая заражения желтой лихорадкой, из них 34 – с летальным исходом. В связи с этим правительство Колумбии объявило чрезвычайное положение.

При этом данная инфекция распространяется среди определенных видов комаров и приматов. Сейчас она зафиксирована уже в 13 странах Центральной и Южной Америки. В марте Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) требовала усилить вакцинацию от желтой лихорадки в тех местах, где наблюдается повышенная эндемичность. В эти районы также входит вакцинация детей в возрасте от 9 месяцев и взрослых старше 60 лет.

Роспотребнадзор напомнил, что данное заболевание, согласно положениям Международных медико-санитарных правил, требует проведения вакцинации при въезде в страны, где есть риск заражения желтой лихорадкой. К ним относятся Экваториальная Африка, а также Северная и Южная Америка.

В связи с этим ведомство посоветовало всем тем, кто планирует поездки в эти страны, привиться. В России существует отечественная вакцина, которая имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и поставляется в более чем 60 государств.

"Вакцина против желтой лихорадки обеспечивает защиту от инфекции через 10 дней после проведения прививки и создает устойчивый пожизненный иммунитет после одной вакцинации", – отмечает Роспотребнадзор.

Также граждан попросили соблюдать иные меры предосторожности: использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки и носить одежду с длинным рукавом.

Роспотребнадзор напомнил, что желтая лихорадка передается человеку через укус комаров рода Aedes и рода Haemogogus. У зараженного наблюдается высокая температура, головные, мышечные и абдоминальные боли, озноб, тошнота и рвота, а также конъюнктивит.

Ранее ведомство не увидело эпидемиологической опасности для распространения лихорадки чикунгунья в России. На острове Реюньон в Индийском океане, находящемся под юрисдикцией Франции, введен чрезвычайный план оперативного реагирования, связанный с ростом заболеваемости лихорадкой чикунгунья.

Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. По данным Роспотребнадзора, с начала года в мире выявили более 98 тысяч случаев заболевания. В Тайване, Австралии, Чили и Германии зафиксировали 19 завозных случаев. При этом на территории России лихорадка не установлена.

