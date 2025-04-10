Венгрия не исключила вспышку ящура из-за биологической атаки

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Вспышка ящура, из-за которой произошли забой скота и закрытие границ, могла произойти в Венгрии из-за биологической атаки. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на интервью главы администрации премьер-министра страны Виктора Орбана Гергели Гуйяша Reuters.

Он не исключил, что вирус оказался не природного происхождения, а искусственного. При этом политик не стал называть определенную страну в качестве источника атаки.

Гуйяш также не привел другую информацию по поводу ситуации.

В январе вспышка ящура была выявлена впервые с 1988 года на животноводческой ферме в Хенове в немецкой федеральной земле Бранденбург. В связи с этим вокруг фермы была организована карантинная зона протяженностью около 1 километра.

В связи с этим Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз животноводческой продукции со всей территории ЕС.

В ведомстве отметили, что одной из причин появления ящура может быть бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС. Позже Россельхознадзор уточнил, что запрет распространяется и на ввоз этой продукции в личных целях.

