Роспотребнадзор: в России эпидемиологическая ситуация по холере стабильна

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эпидемиологическая ситуация по холере в России оценивается как стабильная и находится под постоянным контролем, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в телеграм-канале.

По данным ведомства, в РФ последние 20 лет фиксируются только "единичные завозные случаи холеры".

Кроме того, в России регулярно проводятся мероприятия, которые направлены на профилактику данной инфекции. Комплекс таких мероприятий, как указало ведомство, позволяет пресекать риски осложнения эпидемиологической обстановки в стране.

Также российским туристам советуют уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания у туроператоров или в Роспотребнадзоре.

Ранее в Московской области был зафиксирован завозной случай холеры. Заболевание подтвердилось у мужчины, который недавно прилетел из Индии. Пациента оперативно изолировали в специализированном инфекционном боксе.

После этого в Роспотребнадзоре заявили, что все контактировавшие с заболевшим находятся под медицинским наблюдением. Также проводятся лабораторные исследования и экстренная профилактика.

Случай заболевания взял на контроль подмосковный Минздрав. Кроме того, специалисты совместно с Роспотребнадзором принимают меры для предотвращения распространения инфекции.

В субботу, 26 апреля, стало известно о выявленном втором случае этой инфекции в Воронежской области. По данным Роспотребнадзора, мужчина также прибыл из Индии, как житель Подмосковья.