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Общество

10:19

Общественники посоветовали провести краш-тесты сегвеев и гироскутеров

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава общественной организации "Союз пешеходов" Владимир Соколов предложил провести аварийные испытания гироскутеров, моноколес и сегвеев перед тем, как включить их в правила дорожного движения в качестве средств передвижения. Об этом сообщает RT.

Краш-тесты позволят установить потенциальную опасность подобных средств передвижения для пешеходов. В России уже зафиксированы десятки случаев наезда на пешеходов, некоторые из них завершились переломами и даже смертью.

Согласно подготовленному законопроекту, гироскутерам, сегвеям и другим транспортным средствам разрешено двигаться по велодорожкам и тротуарам со скоростью до 20 километров в час. Эксперт назвал такую скорость запредельной.

Ранее в Мосгордуме предложили ввести права для управления электросамокатами, а электротранспорт приравнять к механическим транспортным средствам. Депутаты считают, что электросамокаты следует разделить на категории. В зависимости от технических показателей транспорт можно будет использовать на разных участках дорог.

За период с апреля по май 2019 года произошло 32 ДТП с участием самокатов, электросамокатов и сегвеев. Погиб один человек, пострадали 32, 25 из них – дети.

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