В МВД привели основания для отмены штрафов за нарушение ПДД в непогоду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Штраф за нарушение правил дорожного движения, в случае если это произошло в ненастную погоду, могут отменить на основании данных комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
"Доказательствами по делу об административном правонарушении являются в том числе показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что к специальным техническим средствам относятся стационарные, передвижные и мобильные комплексы фото- и видеофиксации.
Ранее операционный директор компании "МВС Груп" Михаил Родионов раскрыл особенности выписывания штрафов за нарушения ПДД зимой. По словам эксперта, если камера не смогла зафиксировать разметку, к рассмотрению дела подключаются специалисты, которые коллективно принимают решение. Если у инспектора не будет сомнений в том, что разметка была действительно не видна, то водителю штраф не придет.
Снегопад стал причиной заторов на дорогах столицы
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