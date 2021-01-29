В МВД привели основания для отмены штрафов за нарушение ПДД в непогоду

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Штраф за нарушение правил дорожного движения, в случае если это произошло в ненастную погоду, могут отменить на основании данных комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

"Доказательствами по делу об административном правонарушении являются в том числе показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что к специальным техническим средствам относятся стационарные, передвижные и мобильные комплексы фото- и видеофиксации.

Ранее операционный директор компании "МВС Груп" Михаил Родионов раскрыл особенности выписывания штрафов за нарушения ПДД зимой. По словам эксперта, если камера не смогла зафиксировать разметку, к рассмотрению дела подключаются специалисты, которые коллективно принимают решение. Если у инспектора не будет сомнений в том, что разметка была действительно не видна, то водителю штраф не придет.