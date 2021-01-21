Эксперт раскрыл особенности выписывания штрафов за нарушения ПДД зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Операционный директор компании "МВС Груп" Михаил Родионов рассказал, приходят ли штрафы за нарушение дорожной разметки во время непогоды зимой.

"Если разметка стирается, администрирование нарушений с камеры отключается до момента, пока недостатки не будут устранены. Зимние условия немного сложнее – снег может полностью закрыть разметку. Камера не фиксирует факт исчезновения разметки под слоем снега", – рассказал Родионов в интервью радио Sputnik.

Он уточнил, что в случае, когда камера не смогла зафиксировать разметку, к рассмотрению дела подключаются специалисты, которые коллективно принимают решение. Если же инспектор придет к мнению, что разметка была действительно не видна, то водителю штраф не придет, пояснил специалист.

Если водитель все-таки получил штраф, но разметка в момент плохой погоды была не заметна, то он может обжаловать его, уточнил Родионов. Он рассказал, что чаще всего штрафы оспаривают коммунальные службы, скорая помощь и другие силовые структуры.

"Такие случаи нередки, так как часть информации о транспортных средствах бывает скрыта или попросту отсутствует в базе данных. Это подавляющее количество обращений, особенно в зимнее время", – сказал Родионов.

Ранее специалисты Российского союза страховщиков рассказали, за что может быть аннулирована транспортная диагностическая карта. По их словам, это может произойти, если будет установлено, что техосмотр на самом деле не проводился, либо если в ходе процедуры выявлено несоответствие обязательным требованиям безопасности. Проведение ТО с нарушениями правил также является основанием для аннулирования карты.

