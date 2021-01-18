Эксперты рассказали, за что может быть аннулирована транспортная диагностическая карта

Фото: ТАСС/Егор Алеев
В России в марте вступают в силу изменения, согласно которым прохождение технического осмотра автомобилей придется подтверждать фотографиями, а оформленные без осмотра машины диагностические карты будут аннулированы, сообщает газета "Известия".
В Российском союзе страховщиков (РСА) изданию рассказали, что фотофиксацию надо будет производить при въезде и выезде из сервисной станции. Эти изображения вместе с координатами места проведения ТО, временем его начала и окончания, сведениями технического диагностирования будут занесены в ЕАИС ТО, которую ведет МВД.
Диагностическая карта, как пояснили в РСА, может быть аннулирована в нескольких случаях. В частности, если будет установлено, что техосмотр на самом деле не проводился, либо если в ходе процедуры выявлено несоответствие обязательным требованиям безопасности. Проведение ТО с нарушениями правил также является основанием для аннулирования карты.
В материале говорится, что с 1 марта за отсутствие диагностической карты автовладельцам грозит штраф в размере 2 тысяч рублей, а намеренное прохождение ТО в неаккредитованных организациях будет наказываться уголовной ответственностью.
Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей. Такая возможность предусмотрена в пакете поправок в техрегламент Таможенного союза. Уточнялось, что этот документ обяжет автомобилистов проходить повторный техосмотр даже после таких минимальных изменений, как замена магнитолы или сигнализации. Поправки в регламент также подразумевают запрет на использование в ремонте некоторых деталей, ранее бывших в употреблении.
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