Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

19:51

В Госдуме поддержали введение уголовного наказания за пьяное вождение

транспорт

Фото: Depositphotos/HayDmitriy

Госдума при рассмотрении поддержит инициативу об уголовном наказании за пьяное вождение, заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Он подчеркнул, что в данном вопросе невозможно обойтись полумерами.

"Мы теряем столько молодых и здоровых людей, детей теряем, нужны конкретные и жесткие действия. Президент год назад поставил задачу правительству – снизить смертность на дорогах до 4 человек на сто тысяч населения в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Но при той ситуации, которую мы сегодня имеем, если мы ничего не изменим, нам этого показателя не достичь", – приводит слова Федяева РИА Новости.

Депутат напомнил, что ранее был подписан закон об ужесточении наказания за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Однако пока, по его словам, эта мера никого не останавливает.

Федяев считает, что необходимо развивать институт общественного контроля, чтобы о пьяном водителе сообщали сами граждане.

"Я уверен, что профильный комитет Госдумы, когда дело дойдет до рассмотрения законопроекта, будет поддерживать позицию Марата Шакирзяновича (Хуснуллина. – Прим. ред.). Но мы не сможем контролировать каждого водителя круглосуточно, чтобы снизить смертность и сохранить жизни наших граждан, нужно обязательно подключать общественность", – заключил Федяев.

Ранее СМИ сообщали, что вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей. Также будет проработан вопрос о пожизненном лишении прав для тех, кто оказался за рулем в нетрезвом виде повторно.

В России могут ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать