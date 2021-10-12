В Госдуме поддержали введение уголовного наказания за пьяное вождение

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Госдума при рассмотрении поддержит инициативу об уголовном наказании за пьяное вождение, заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Он подчеркнул, что в данном вопросе невозможно обойтись полумерами.
"Мы теряем столько молодых и здоровых людей, детей теряем, нужны конкретные и жесткие действия. Президент год назад поставил задачу правительству – снизить смертность на дорогах до 4 человек на сто тысяч населения в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Но при той ситуации, которую мы сегодня имеем, если мы ничего не изменим, нам этого показателя не достичь", – приводит слова Федяева РИА Новости.
Депутат напомнил, что ранее был подписан закон об ужесточении наказания за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Однако пока, по его словам, эта мера никого не останавливает.
Федяев считает, что необходимо развивать институт общественного контроля, чтобы о пьяном водителе сообщали сами граждане.
"Я уверен, что профильный комитет Госдумы, когда дело дойдет до рассмотрения законопроекта, будет поддерживать позицию Марата Шакирзяновича (Хуснуллина. – Прим. ред.). Но мы не сможем контролировать каждого водителя круглосуточно, чтобы снизить смертность и сохранить жизни наших граждан, нужно обязательно подключать общественность", – заключил Федяев.
Ранее СМИ сообщали, что вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей. Также будет проработан вопрос о пожизненном лишении прав для тех, кто оказался за рулем в нетрезвом виде повторно.
В России могут ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде
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