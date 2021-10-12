Сенатор оценил идею пожизненного лишения прав за пьяную езду в России

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Сенатор Александр Башкин назвал целесообразной идею пожизненного лишения прав за пьяную езду в России, поскольку нынешние меры не работают. Об этом сообщает РИА Новости.

"Тем, кто будет критиковать инициативу, надо направить стрелы своего недовольства на тех водителей, которые, несмотря на существующие санкции, продолжают ездить нетрезвыми за рулем", – сказал он.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, а также проработать вопрос о пожизненном лишении прав для тех, кто оказался за рулем в нетрезвом виде повторно.

По словам Хуснуллина, 88% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварии обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.

