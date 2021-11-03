ГИБДД проведет рейды на нетрезвых водителей в РФ в ноябрьские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Госавтоинспекция проведет во всех регионах России массовые рейды против пьяных водителей и других нарушителей ПДД в период ноябрьских праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД.

"В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения", – говорится в материале.

В ведомстве подчеркнули, что лояльное отношение к нетрезвым водителям недопустимо в любой ситуации, в том числе в праздничные дни. Сотрудники ГИБДД будут работать в этот период в усиленном режиме.

Также в Госавтоинспекции призвали водителей лишь при острой необходимости осуществлять поездки на личном транспорте в условиях текущей ситуации с коронавирусом.

По данным МВД, в 2021 году в России было проведено порядка 40 тысяч массовых рейдов, в рамках которых было выявлено свыше 42 тысяч нетрезвых водителей. Пьяная езда карается лишением прав на срок до 2 лет и штрафом 30 тысяч рублей, а повторное нарушение квалифицируется как уголовное преступление.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил разработать предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, а также пожизненного лишения прав тех, кто оказался за рулем в нетрезвом виде повторно.

По его словам, 88% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварии обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.

