Автоэксперт оценил идею о снижении максимально допустимого числа промилле

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Правила дорожного движения запрещают вождение автомобиля при наличии алкоголя в крови, а допустимое число промилле – это лишь техническое решение. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT.

По его словам, в ПДД прописана погрешность прибора. Данный фактор допускает наличие паров до 0,16 грамма на литр выдыхаемого воздуха, что равно примерно 0,3 промилле.

"Он (порог. – Прим. ред.) был введен после многочисленных консультаций и соответствует примерно тому, что в мире существует", – объяснил Моржаретто.

Ранее зампредседателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей.

Он подчеркнул, что существует прямая зависимость смертности и аварий от числа промилле в крови.

