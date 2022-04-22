Автоэксперт предупредил о последствиях столкновения с дорожными знаками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При столкновении с отбойником или дорожным знаком необходимо вызывать сотрудников ГИБДД. Об этом в своем телеграм-канале рассказал автоэксперт Александр Шумский.

Он пояснил, что это является дорожно-транспортным происшествием, поскольку был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре. По словам эксперта, в полицию позднее могут обратиться и рабочие.

"После чего полицейские отследят виновника ДТП по камерам и будут вменять оставление места ДТП: от 1 до 1,5 года лишения прав или до 15 суток ареста (статья 12.27 КоАП РФ). Суд сильно разбираться не будет", – подчеркнул Шумский.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал, как снизить риск столкновения с животными на дороге. По его словам, животные на трассе непредсказуемы, поэтому дорогу необходимо изучать.

Мартыненко напомнил, что там, где есть риск появления животного, специалисты выставляют знаки, на которые нужно обращать внимание. Также он рекомендовал не делать резких движений и маневров на скорости, поскольку это может только сильнее напугать животное.

