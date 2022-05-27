Бочкарев рассказал о ходе работ на Рублево-Архангельской линии

13:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Подготовительные работы для строительства Рублево-Архангельской линии метрополитена развернуты на всех участках между будущими станциями "Шелепиха" и "Липовая роща", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на первом этапе специалисты построят отрезок длиной 12,65 километра.
"В него войдут шесть станций с рабочими названиями "Звенигородская", "Карамышевская", "Бульвар Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Липовая роща", – приводятся слова Бочкарева на сайте Стройкомплекса.
Он отметил, что параллельно ведется проектирование второго участка, на котором расположатся станции "Ильинская" и "Рублево-Архангельское".
Бочкарев добавил, что на участке между станциями "Шелепиха" и "Липовая роща" начинаются основные работы. Так, между "Звенигородской" и "Карамышевской" уже ведется тоннелепроходка.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что работающие здесь тоннелепроходческие щиты (ТПМК) уже прошли две трети запланированного пути.
Ранее о старте активной фазы строительства на Рублево-Архангельской линии метро сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что новая линия метро протяженностью 19 километров соединит "Москва-Сити" с деловым центром в Рублево-Архангельском.
Сегодня в СЗАО две линии метро работают в режиме перегрузки, после завершения работ на Арбатско-Покровской линии станет свободнее, отметил Собянин.
Собянин сообщил об активной фазе строительства Рублево-Архангельской линии метро
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