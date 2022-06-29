Маршрут некоторых автобусов изменится 2 июля из-за концерта в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автобусы не будут заезжать к метро "Спортивная" 2 июля из-за концерта в "Лужниках", сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В этот день заезд будет исключен из маршрута с 08:40 и до окончания мероприятия. В Дептрансе добавили, что изменения касаются:

автобуса М5 – пойдет по Комсомольскому проспекту без заезда к метро (пользуйтесь остановкой "Улица Хамовнический Вал" на Комсомольском проспекте);

автобусов М6 и 220 – при движении в сторону центра пойдут по Хамовническому Валу и Лужнецкому проезду до 19:40, после этого времени – при движении в обе стороны (пользуйтесь остановкой "МЦК Лужники" на Хамовническом Валу).