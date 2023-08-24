Синод РПЦ начал процедуру подготовки возможной канонизации Суворова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Священный синод РПЦ начал готовиться к возможной канонизации генералиссимуса Александра Суворова. Об этом рассказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Канонизация – это прерогатива Архиерейского собора. Канонизации предшествует большой подготовительный период. Постановление сегодняшнее говорит о передаче вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова в синодальную комиссию по канонизации", – приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что священный синод Русской православной церкви поднимет вопрос передачи на рассмотрение профильной синодальной комиссии, которая может изучить возможность канонизации Суворова.

До этого обследование иконы "Троица" Андрея Рублева завершилось в центре Грабаря. Уточнялось, что специалисты должны проанализировать полученную информацию, после чего будет составлена программа дальнейших мероприятий.



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