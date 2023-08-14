Обследование "Троицы" Рублева завершили в центре Грабаря

Фото: Агентстсво "Москва"/Ярослав Чингаев

Обследование иконы "Троица" Андрея Рублева завершилось в центре Грабаря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заведующую отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности мастерской Елену Проханову.

По ее словам, сейчас специалисты анализируют полученную информацию, после чего будет составлена программа дальнейших мероприятий. Дату расширенного реставрационного совета пока не назначили, добавила Проханова.

О том, что икону вернут Русской православной церкви стало известно 15 мая. 4 июня ее выставили в храме Христа Спасителя в Москве, в котором она находилась до 19 июля.

После экспонирования специалисты приступили к обследованию "Троицы". Ящик с ней вскрыли 24 июля. В центре Грабаря отмечали, что предположительный срок восстановления иконы может превысить год.

Икону "Троица" доставили из храма Христа Спасителя в реставрационный центр Грабаря