Синод попросит РПЦ изучить вопрос канонизации генералиссимуса Суворова

Фото: Игорь Палкин/пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/ТАСС

Священный синод Русской православной церкви поднимет вопрос передачи на рассмотрение профильной синодальной комиссии, которая может изучить возможность канонизации генералиссимуса Александра Суворова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"О передаче на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова", – заявил он.

Ранее патриарх Кирилл призвал духовенство отказаться от раздражающей роскоши и поступков, когда Россия жертвует многим ради ближних.

Он подчеркнул, что священнослужитель может обустраивать свой быт достойным образом, однако в этом не должно быть вычурности. Духовенство не должно совершать поступков, которые явно не отвечают священному сану, заключил патриарх.

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