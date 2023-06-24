Патриарх Кирилл призвал одуматься готовящихся направить оружие против собратьев

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что попытки посеять рознь внутри страны в период боевых действий являются величайшим преступление, у которого нет оправданий.

"В настоящее время, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги прикладывают все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны будет величайшим преступлением, которое не имеет никаких оправданий", – отмечается в патриаршем обращении на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл также призвал одуматься тех, кто готов направить оружие против своих собратьев. Глава РПЦ попросил россиян хранить единство, поддержал усилия президента по недопущению смуты.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны России эти данные опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Путин выступил с экстренным обращением по сложившейся ситуации