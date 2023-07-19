Патриарх Кирилл заявил об отсутствии реакции мирового сообщества на обращения в защиту УПЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мировое сообщество пока не проявило реакции на просьбу защитить Украинскую православную церковь (УПЦ) от усилившихся гонений украинских властей. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Несколько дней назад я направил предстоятелям поместных православных церквей, главам ряда иных христианских церквей, руководителям международных и правозащитных организаций письма, в которых призвал адресатов обратить внимание на происходящие гонения на Украинскую православную церковь и принять все возможные меры для защиты митрополита Павла от беззаконного преследования", – цитирует его ТАСС.

Священнослужитель отметил, что вопрос о том, как к произошедшему отнесутся высокопоставленные европейские лица и правозащитные организации, все еще присутствует. Он подчеркнул, что их реакции ожидают с нетерпением.

Ранее украинский суд отправил под стражу до 14 августа наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Он сможет выйти только под залог в 33 миллиона гривен, что составляет более 80 миллионов рублей. Священнослужитель страдает от сахарного диабета, однако суд не принял подобное обстоятельство во внимание.



РПЦ призвала провести расследование в связи с гонениями на каноническую УПЦ