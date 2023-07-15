Патриарх Кирилл призвал церковных лидеров помочь наместнику Киево-Печерской лавры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился церковным лидерам и представителям международных организаций с просьбой посодействовать разрешению ситуации с наместником Киево-Печерской лавры. Текст его послания опубликован на сайте Московского патриархата.

"Призываю вас обратить внимание на происходящие на Украине гонения на каноническую Украинскую православную церковь и принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла", – говорится в послании Патриарха.

Кирилл подчеркнул, что священнослужитель не должен подвергаться преследованиям за свои религиозные убеждения. Он также отметил, что нахождение под арестом может закончиться для митрополита Павла смертью в силу его возраста и состояния здоровья.

В пресс-службе Московского патриархата уточнили, что послание адресовано в том числе Папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, а также генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Между тем в беседе с РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский уже откликнулся на просьбу главы РПЦ и пообещал вмешаться в ситуацию с митрополитом Павлом.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали уведомление, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

6 июня монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть обитель в течение трех дней. Спустя месяц украинские силовики захватили ряд корпусов лавры.

Между тем в апреле наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла заподозрили в сотрудничестве с Россией. В его доме прошли обыски. Позже священнослужителя поместили под домашний арест.

Накануне Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения для священнослужителя и отправил его под стражу до 14 августа с возможностью выхода под залог в размере 33 миллионов гривен, что составляет почти миллион долларов.



Украинский суд отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла