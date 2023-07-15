Москва потребовала от Киева освободить наместника Киево-Печерской лавры

Фото: ТАСС/Информационно-просветительский отдел УПЦ

Москва требует от Киева незамедлительно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, заявила сегодня в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, страдающего тяжелой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи", – написала дипломат.

Также Захарова выразила сожаление, что продолжающееся политически мотивированное давление на каноническую православную церковь и бесчинства против монахов и святынь Киево-Печерской лавры не получают внятных оценок профильных мировых ведомств. Она призвала их отказаться от "двойных стандартов" и занять принципиальную позицию в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что украинский суд отправил под стражу до 14 августа наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Он сможет выйти только под залог в 33 миллиона гривен – это больше 80 млн рублей. Ранее митрополит находился под домашним арестом, но прокуратура выдвинула новые обвинения – разжигание религиозной розни и оправдание действий России. По словам адвоката, суд не принял к сведению, что митрополит болен сахарным диабетом и является инсулинозависимым.

Украинский суд отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла