Патриарх Кирилл попросил глав поместных церквей о поддержке в связи с гонениями на УПЦ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам поместных православных церквей в связи с новыми попытками изъятия Киево-Печерской лавры у Украинской православной церкви, сообщается на сайте РПЦ.

Патриарх призвал их к молитвам о страждущей УПЦ, а также выразил надежду на "всемерную поддержку в тяжелое для православного народа Украины время".

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук сообщил, что Украина рассматривает передачу Киево-Печерской лавры в ведение Константинопольского патриархата, поскольку монахи УПЦ не перейдут в раскольническую церковь.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев и ЮНЕСКО пришли к соглашению о вывозе христианских ценностей из Киево-Печерской лавры, в том числе святых мощей.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

6 июня монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть обитель в течение трех дней. Спустя месяц украинские силовики захватили ряд корпусов лавры. В частности, был опечатан корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической церкви.

Полиция попыталась не пустить прихожан Киево-Печерской лавры на воскресную службу